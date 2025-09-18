Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Hükümlü İstanbul'da Yakalandı

Van'da uyuşturucu ticaretinden hüküm giyen ve 10 yıldır aranan kişi İstanbul Sultanbeyli'de yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Van'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçlarından 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2015 yılından bu yana aranan Mehmet Ü'nün Sultanbeyli'deki bir apartman dairesinde kaldığını tespit etti.

Bu tespitin ardından harekete geçen polis Mehmet Ü'yü söz konusu dairede yakaladı.

Hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.