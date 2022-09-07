UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI Güncel Haberler VAN'ın Başkale ilçesinde, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. VAN'ın Başkale ilçesinde, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Adliye'ye sevk edilen İ.C, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine götürüldü. Van İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hakkında 28 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu firarisi İ.C'nin Başkale ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, İ.C'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan firari hükümlü İ.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, cezaevine gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Başkale Van Güncel Haberler

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