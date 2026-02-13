Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis ve 325 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 19 Mart 2025'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 10,47 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasının da dikkate alınarak A.E'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.E. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve 325 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.