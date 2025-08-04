Uyuşturucu Ticareti Yaparken Yakalanan Sanığa 22 Yıl 6 Ay Hapis Cezası İstemi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, metruk evde uyuşturucu satarken yakalanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kışla Mahallesi'ndeki metruk evde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 Nisan'da tutuklanan M.G. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, metruk evde M.G'nin kağıda sardığı 42,67 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

Sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 15 lira, evinde de hassas terazi ve paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarılan iddianamede, M.G'nin kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedildi.

İddianamede, sanığın telefon yazışmalarında da uyuşturucu ticaretine ilişkin şifreli konuşmalar bulunduğu paylaşıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.G'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.