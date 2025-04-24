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Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan Ö.K. isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsündeki yolcunun üzerinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Dinlenme tesisinde mola veren otobüsteki yolculardan Ö.K'nin üzerinde yapılan aramada peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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