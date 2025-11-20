Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 20 yaşındaki şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen baskında 50 gram esrar ve kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile birlikte gözaltına alındı ve adliyede tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, M.Ş.Ö'nün (20) uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine Yeşil Mahalle'deki evine baskın düzenledi.
Aramalarda 50 gram esrar ile kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ş.Ö, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel