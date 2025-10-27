Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği belirlenen Selahattin Turgut, 1 kilo 800 gram metamfetaminle yakalanıp, gözaltına alındı. 'Ruh sağlığım yerinde değil' diyen Turgut, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda Selahattin Turgut'un üzerinde ve evinde arama yaptı. Aramalarda 10 parça halinde toplam 1 kilo 800 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 154 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 'Torbacı' olarak bilinen sokakta madde satan kişilere uyuşturucu temin ettiği belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemede 'Ruh sağlığım yerinde değil' diyen Selahattin Turgut, tutuklandı. .

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,