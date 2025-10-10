Haberler

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle M.A.S. (35) gözaltına alındı. Jandarma tarafından yapılan baskında 828 gram esrar ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine M.A.S'ye (35) ait iki eve baskın gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılana aramada, 828 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
