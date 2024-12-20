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Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Narkotik ekipleri, yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve 1141 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.G'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1141 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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