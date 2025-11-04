Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli İnegöl'de Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma, uyuşturucu ticareti yapan Serkan Y.'yi 10 kilometrelik bir takip sonrası yakaladı. Araçta yapılan aramada 50 gram metamfetamin ele geçirildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Serkan Y. (36), jandarmanın 10 kilometrelik takibiyle aracının önü kesilerek yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Serkan Y.'nin Bursa'dan İnegöl'e uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Serkan Y.'nin kullandığı 56 AAV 905 plakalı araç, ilçe girişinde takibe alındı. Jandarma ekiplerini fark ederek kaçan Serkan Y., 10 kilometrelik takip sonucu, aracın önü kesilerek yakalandı.
Araçta ekiplerin aramasında teybin içindeki gizli bölmede 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.