Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 22 Yıl Hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanık 22 yıl 6 ay hapis ve 48 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Ş.A'nın 8 Ağustos 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'nde kendisiyle irtibata geçen "gizli soruşturmacıya" para karşılığında 3,06 gram sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan kaydı bulunan sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ş.A, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapis ve 48 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.