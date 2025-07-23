Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 22 Yıl 6 Ay Hapis Talebi

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Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A. hakkında, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanığın, uyuşturucu satarken yakalandığı ve evinde hassas terazi bulunduğu belirtildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Hürriyet Mahallesi 20063 Sokak'ta uyuşturucu satarken yakalandığı gerekçesiyle 27 Eylül 2024'te tutuklanan M.A. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, polis ekiplerince izlenen M.A'nın, gece saatlerinde yol kenarında buluştuğu H.C'ye peçeteye sardığı 32,09 gram sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığı belirtildi.

Uyuşturucuda parmak izi tespit edilen sanığın evinde hassas terazi ele geçirildiği bilgisi iddianamede yer buldu.

İddianamedeki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen M.A'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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