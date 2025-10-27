Haberler

Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan C.A., 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 80 bin lira adli para cezası verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık C.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 1 Aralık 2024'te sanığın Barbaros Mahallesi Barbaros Parkı'nda, poşete gizlediği 78,06 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak, C.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Sanık C.A. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
