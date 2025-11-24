Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 16 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ile 125 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.