Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Adana'da elbise dolabında uyuşturucu saklayan ve satan sanığa 15 yıl hapis ve 220 bin lira para cezası verildi. Sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evinde elbise dolabına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa, 15 yıl hapis ve 220 bin lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 13 Eylül 2025'te Beyceli Mahallesi'ndeki evinde elbise dolabının içine poşete sarılmış halde gizlediği 144 gram sentetik uyuşturucu ve 103 uyuşturucu hapı motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, Ö.B'nin cep telefonunda da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların tespit edildiğini anlattı.

Savcı, benzer suçlardan sabıkası olan sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ö.B. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 220 bin lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
Çok konuşulacak sözler: Biz de kaşlı bıyıklı gezeriz
Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
İki devlet bankasının genel müdürleri değişti
Paylaşımı yürek dağladı: Bir melekle buluştum
Serenay Aktaş’tan erkeklerle ilgili çok konuşulacak sözler: Siz basitsiniz, biz zoruz

Çok konuşulacak sözler: Biz de kaşlı bıyıklı gezeriz
Komşu ülkede casus krizi! Albay, NATO bilgileri Çin'e sattı
Tek bir açıklamasıyla çakıldı! Düşüş öyle böyle değil