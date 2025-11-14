Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası
Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan S.Y., mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel