Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası
Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapmaktan yargılanan M.B., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan sanık, suçlamaları kabul etmedi ve beraatini istedi.
Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık M.B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel