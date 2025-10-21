Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sentetik uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İ.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 13 Ağustos 2024'te Türkocağı Mahallesi'nde buluştuğu 2 kişiye poşete gizlediği 49,29 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Savcı, evinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirilen İ.K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

İ.K. ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.