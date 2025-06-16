Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

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Adıyaman'da uyuşturucu ticareti nedeniyle yargılanan M.B. isimli sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verildi, tutukluluk hali devam edecek.

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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