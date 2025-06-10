Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası
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Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan M.D., 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 6 Mart 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde poşet içine gizlediği 67,18 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, M.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.D, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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