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Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

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Adana'da, arazide sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezası verildi. Mahkeme, sanığın cezaevindeki halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ö.B. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 8 Eylül 2024'te sanığın Gülpınar Mahallesi'nde boş arazide toprağa gömdüğü 24,27 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti poşete gizleyip otomobil ile yanına gelen 2 kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, cep telefonunda da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğunu kaydederek, Ö.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Ö.B, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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