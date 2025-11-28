Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl 9 Ay Hapis Cezası
Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, mahkeme tarafından toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı ve suçlamaları kabul etmedi.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık O.Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 9 ay hapis ile 180 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel