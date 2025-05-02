1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
ABD'den Türk kimya devine yaptırım

ABD, ünlü Türk şirketini kara listeye aldı
'Peri masalı'nın hayalet şatoları! 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi isteniyor

'Peri masalı'nın hayalet şatoları! İşte 13 sanık için istenen ceza

Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 13 Yıl 1 Ay Hapis Cezası

Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 13 Yıl 1 Ay Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da evinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.S., 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ve 225 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 225 bin lira adli para cezalarına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 2 Temmuz 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 12,69 gram uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, M.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

M.S. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 225 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.