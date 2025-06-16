Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis ve 125 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan F.Y., 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti ancak mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık F.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 18 Haziran 2024'te Mestanzade Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde 2 kişiye poşet içine gizlediği 10,09 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, F.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık F.Y. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor

Savaşta 4. gün! Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menajeri İstanbul'a geliyor! Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası

Süper Lig devinden Hakan bombası
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
İran'dan İsrail'e atılan füzeler Beytüllahim semalarında

İran'dan İsrail'e atılan füzelerin en net görüntüsü
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı

Ali Koç gözünü kararttı! 90 milyon euroluk golcüyle görüşmeler başladı
İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü

İran'ın füzelerini, kaydederken, felaketi yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.