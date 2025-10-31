Haberler

Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan B.D., 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın evinde ayrıca uyuşturucu paketleme malzemeleri ve hassas terazi bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 20 Mart 2024'te Başak Mahallesi'ndeki ikametinde sigara paketine gizlediği 17,09 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adresteki mutfak dolabı içinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, B.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden B.D, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı B.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

