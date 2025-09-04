Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki metruk evde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık N.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 3 Haziran 2024'te Yenibey Mahallesi'ndeki metruk evde gece saatlerinde buluştuğu kişiye 16,02 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

N.T'nin kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğunu ifade eden savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti ve beraatine karar verilmesini istedi.

Avukatın beyanını da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı N.T'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.