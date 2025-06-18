Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

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Adana Seyhan'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan H.A., 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın benzer suçlardan kaydının olduğu belirtildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 8 Eylül 2024'te Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde poşet içine gizlediği 14,17 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi de ele geçirildiğini kaydeden savcı, H.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.A. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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