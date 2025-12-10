Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle M.K. ve K.U. isimli iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 1 kilo 51 gram kokain ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda M.K. ve K.U'yu takibe alan ekipler, şüphelilerden 1 kilo 51 gram kokain ele geçirdi.
Söz konusu şüpheliler gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılar, buradan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
