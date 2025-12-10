Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda M.K. ve K.U'yu takibe alan ekipler, şüphelilerden 1 kilo 51 gram kokain ele geçirdi.

Söz konusu şüpheliler gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılar, buradan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.