Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 18 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanık 18 yıl 9'ar ay hapis ve 125'şer bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar F.C.A. ve M.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 16 Ekim 2024'te Yeşilyurt Mahallesi'ndeki M.K'ye ait ikamette poşet içine gizledikleri 80 gram sentetik uyuşturucuyu yanlarına gelen 2 kişiye satarken polislerce yakalanan sanıkların, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Söz konusu adresteki mutfak dolabında hassas terazi, uyuşturucu paketleme malzemesi ile sanıkların cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların elde edildiğini kaydeden savcı, F.C.A. ve M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9'ar hapis ve 125'şer bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.K. ve F.C.A'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.