Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

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Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi. Sanıklar duruşmada beraat talep etse de mahkeme cezaları onadı ve tutukluluk halleri devam etti.

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Fikret B. ile Fuat B, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıl hapis ile 30 biner lira para cezası verdiği sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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