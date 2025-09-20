Uyuşturucu Ticareti Yapan Firari Kadir U. Yakalandı

İSTANBUL'da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası nedeniyle aranan firari Kadir U., Maltepe'de özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Şüpheli Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda cezaevi firarisi Kadir U.'nun Maltepe'de saklandığı belirlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda firari hükümlü gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine getirilen şüphelinin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'Hükümlü tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Hükümlü Kadir U.'nun ayrıca cezaevi firarisi olarak arandığı ortaya çıktı.

Hükümlü Kadir U. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.