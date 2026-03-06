Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da uyuşturucu ticareti suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Elçin A., polis operasyonuyla yakalandı. Ekipler, Elçin A.'yı yakalamak için adrese düzenlenen operasyonda çevredeki kişilerin engellemeleriyle karşılaştı.

SAKARYA'da uyuşturucu ticareti suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elçin A. (42), polis tarafından yakalandı. Polis, Elçin A.'yı ekip otosuna bindirdiği sırada çevredekiler engel olmaya çalıştı. Kısa süreli arbede yaşanırken, o anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün Erenler ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elçin A.'nın bir evde saklandığı tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlüyü yakalamak için adrese operasyon düzenledi. Evde bulunanlar ve çevrede toplanan bazı kişiler, taşkınlık yaparak ekiplere zorluk çıkardı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi. Kısa süreli arbede yaşanırken, polis ekipleri kaçmaya çalışan Elçin A.'yı yakaladı. Ekip otosuna bindirilen Elçin A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif

Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif
Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler

Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı yıkım! Tel Aviv böyle görüntülendi
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor