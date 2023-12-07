Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şüpheli Mersin'de Yakalandı

Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı ve sınır dışı edildi.

Uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve Mersin'de yakalanan yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu S.E.N'nin kentte saklandığını belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyonda şüpheli yakalandı. S.E.N, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.