Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Emniyet Müdürlüğünün Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir çalışma sonrası 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, kısa bir kovalamaca sonrası yakalandı.

Polisin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik ilçede yaptıkları çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti suçundan 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan R.K adlı kişi takibe alındı.

Polis takibinde olduğunu anlayıp kaçmaya çalışan R.K kısa bir kovalamacanın ardından çevre yolunda gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan R.K. cezaevine gönderildi.