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Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan Yakup Turan, polis tarafından parkta yakalandı ve cezaevine gönderildi.

ADANA'da, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan, kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan Yakup Turan (43), parkta otururken polisi görünce kaçtı. Polisin takibiyle yakalanan Turan, cezaevine gönderildi.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevindeyken Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park'taki bankta oturan Yakup Turan'ın durumundan şüphelenip, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi. Şüpheli ise polisi görünce koşarak kaçtı. Polis, kısa süreli takibin ardından şüpheliyi parkın içinde yakaladı. Yapılan kontrolünde Turan'ın 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Polis merkezine götürülen Turan, işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Güvenlik 3-sayfa Güncel Adana Suç

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