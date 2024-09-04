Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

ADANA'da, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan, kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan Yakup Turan (43), parkta otururken polisi görünce kaçtı. Polisin takibiyle yakalanan Turan, cezaevine gönderildi.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevindeyken Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park'taki bankta oturan Yakup Turan'ın durumundan şüphelenip, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi. Şüpheli ise polisi görünce koşarak kaçtı. Polis, kısa süreli takibin ardından şüpheliyi parkın içinde yakaladı. Yapılan kontrolünde Turan'ın 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Polis merkezine götürülen Turan, işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.