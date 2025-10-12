Haberler

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Van'da Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Van'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN'da, uyuşturucu ticaretinden hakkında 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu S.A, jandarma tarafından saklandığı adreste yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

VAN'da, uyuşturucu ticaretinden hakkında 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu S.A, jandarma tarafından saklandığı adreste yakalandı. S.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma İstihbarat Timi ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışma sonucu, uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve hakkında 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu S.A.'nın yeri belirlendi. Ekipler, firarinin Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Kuşak Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.A.'yı yakaladı. İşlemlerinin ardından S.A., Van Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti

Kahreden anlar kamerada! Sahnede şarkı söylerken yere yığıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.