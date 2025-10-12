Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Van'da Yakalandı

VAN'da, uyuşturucu ticaretinden hakkında 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu S.A, jandarma tarafından saklandığı adreste yakalandı. S.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma İstihbarat Timi ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışma sonucu, uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve hakkında 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu S.A.'nın yeri belirlendi. Ekipler, firarinin Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Kuşak Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.A.'yı yakaladı. İşlemlerinin ardından S.A., Van Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.