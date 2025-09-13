Haberler

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Kuşadası'nda Yakalandı

Kuşadası'nda jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.K.'yı yakalayarak tutukladı. B.K., saklandığı evde operasyonla ele geçirildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.K (42) Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. B.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, yaptıkları çalışmayla 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde satma ve sağlama' suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K.'nın Kuşadası'ndaki bir evde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.K.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
