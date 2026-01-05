Haberler

Uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü, rezidansta yakalandı


Aydın'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Tijen K., bir rezidansta yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 'Uyuşturucu ticareti' suçundan aranan Tijen K. (60), rezidansta yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Yunus Timleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İstiklal Mahallesi'nde rezidanstaki bir daireye bugün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi. Bir yakınının evinde saklandığı tespit edilen ve 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 8 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Tijen K., ekipler tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tijen K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

