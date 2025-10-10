Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
Adana'da, uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü H.Y. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y'nin merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.
H.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
