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Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Çift Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Çift Yakalandı
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Samsun'un Canik ilçesinde, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetin ve Nadide Elif Dede çifti, polis tarafından yakalandı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetin (32) ve Nadide Elif Dede (29) çifti, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranan, 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetin Dede ile aynı suçtan 12,5 yıl hapis cezası bulunan eşi Nadide Elif Dede'yi yakalamak için çalışma başlattı. Firari hükümlü çiftin, Canik ilçesindeki bir evde saklandıkları belirlendi. Polis ekipleri bugün 05.30 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Çetin Dede ve Nadide Elif Dede gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Samsun Polis Canik

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