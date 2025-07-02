Uyuşturucu Ticareti Suçundan 22 Yıl Hapis Cezası

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Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan B.C., 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık, suçlamaları reddetti ancak mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanık 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, sanığın, 13 Nisan 2024'te Akkapı Mahallesi'nde kendisiyle irtibata geçen "gizli soruşturmacıya" para karşılığında 1,19 gram sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.C., "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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