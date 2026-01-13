Kayseri'de midesinden uyuşturucu çıkan sanığa 15 yıl hapis cezası

Kayseri'de midesinden uyuşturucu çıkan yabancı uyruklu sanık, 15 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, İran uyruklu tutuklu sanık R.A. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, kendisiyle yakalanan İran uyruklu A.Ş'nin işvereni olduğunu öne sürdü.

Bu kişinin kendisini ailesiyle tehdit ettiğini iddia eden sanık, "Bana uyuşturucuyu o verdi. Tehdit ettiği için onun ismini vermedim. A.Ş. sonrasında sınır dışı edildi. Mağdurum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık R.A'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.