Başsavcılıktan 305 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mesajlaşma ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu pazarı kuran 14 ildeki şüphelilere yönelik operasyonda 305 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli 14 ilde mesajlaşma programları ile sosyal medya üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştığı tespit edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 305 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve özendirme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının, polisiye tedbirlerden kaçmak amacıyla anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştıkları vurgulanan açıklamada, söz konusu grup ve kanallarda yönetici/moderatör olarak faaliyet gösteren kişilerin, farklı kanal veya gruplar üzerinden de aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıklarının anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 346 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli 14 il ve 35 ilçede, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirildiği aktarıldı.

Operasyonda 305 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu grup ve kanalın erişim engeli ve kapatılmasıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı kaydedildi.

