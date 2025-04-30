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Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan uyuşturucu ticareti operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda 600 sentetik hap ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Umurlu Mahallesi'nde belirlenen adrese baskın yaptı.

Adresteki aramada 600 sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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