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Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 15 Tutuklama

Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 15 Tutuklama
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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti operasyonunda 18 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyonda 6 kilo 400 gram metamfetamin ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada kimlikleri belirlenen 18 kişi 6 ay boyunca izlendi. Ekipler, detaylı araştırmanın ardından operasyon başlattı. Polis, 18 şüpheliye yönelik belirlenen ev ve iş yeri adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 kilo 400 gram metamfetamin, 8 bin 700 adet ecstasy hap, 250 gram bonzai, 15 adet sentetik ecza, 20 gram esrar ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler Aydın Adliyesine sevk edildi. 18 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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