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Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 1 Tutuklama

Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 1 Tutuklama
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan uyuşturucu ticareti operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklanırken, diğeri adli kontrol ile serbest bırakıldı. Operasyonda 11 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Ilıcabaşı Mahallesinde dün bir eve yapılan operasyonda baca duvarının içinde uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan N.A. ile eşi A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. tutuklanırken N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Ilıcabaşı Mahallesi'nde dün bir eve yapılan operasyonda baca duvarının içine 11 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

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