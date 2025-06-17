Uyuşturucu Ticareti İle Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti İle Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö., yapılan aramada ele geçirilen 103 sentetik ecza hap ile birlikte tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen M.Ö'nün (25) Menderes Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 103 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
İsrail'i yatlarla terk edenler Güney Kıbrıs'a akın etti

İsrail'i yatlarıyla terk edenler o bölgeye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu

Ünlü tatil beldesinde 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde

Beşiktaş'a 200 milyon euroluk müjde
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
Apartmanı saran kötü kokular sonrası ekipler, çürümeye başlayan cesetle karşılaştı

Apartmanı saran kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.