Uyuşturucu Ticareti İle Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö., yapılan aramada ele geçirilen 103 sentetik ecza hap ile birlikte tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen M.Ö'nün (25) Menderes Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada 103 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel