Adana'da oto yıkamacıda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava açıldı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan Y.A. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Uyuşturucu bulundurduğu ve satış yaptığı belirtilen sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 10 Mart 2025'te tutuklanan Y.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Y.A.'nın Meydan Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanında poşet içine gizlediği 46,38 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İddianamede, Y.A.'nın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, iş yerinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu ifade edildi.

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, Y.A.'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
