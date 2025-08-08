Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Tutuklanan Sanığa 22 Yıl 6 Ay Hapis İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 16 Nisan'da tutuklanan F.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, F.A'nın Meydan Mahallesi'ndeki çay ocağında poşet içine gizlediği 55,57 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İddianamede, F.A'nın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, iş yerinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu anlatıldı.

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, F.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.