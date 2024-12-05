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Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şahıstan 2'si tutuklandı. Operasyon, Suluova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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